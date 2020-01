Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zum Flugzeugabschuss durch den Iran

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zum Flugzeugabschuss durch den Iran:

"Neben der menschlichen Tragödie bedeutet das Ganze vor allem ein Desaster für den obersten iranischen Führer Ali Chamenei und die letztlich nur ihm unterstellten Revolutionsgarden, die für die Tat verantwortlich sind. Denn gerade erst hatte man die Reihen im Land schließen können, nachdem es in den Monaten zuvor immer wieder Proteste gegen die eigene Regierung gegeben hatte. Die erneute Kehrtwende kommt für die Konservativen und Klerikalen im Iran zur Unzeit. Am 21. Februar stehen im Iran Parlamentswahlen an. Die Regierung hatte gehofft, ihre Legitimität durch ein gutes Ergebnis untermauern zu können. Dieses Ziel dürfte jetzt arg gefährdet sein. Wohl nicht wenige Iraner werden es wagen, ihre Wut an der Wahlurne zu zeigen, indem sie gegen die Konservativen stimmen."/yyzz/DP/he