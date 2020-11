Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zum Wahlsieg Joe Bidens

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zum Wahlsieg Joe Bidens:

"Mit Spannung und Erstaunen haben wir den viertägigen Wahlkrimi in den USA verfolgt. Diese Politshow, die ihre ganz eigene und aus unserer Sicht zuweilen skurrile Dramaturgie hatte. Aber entscheidend ist: Der Sieg Joe Bidens ist auch und vor allem ein Sieg der Demokratie, die in den USA - vielen Zweifeln und hämischen Kommentaren zum Trotz - zuverlässig funktioniert. Die amerikanischen Wähler, die amerikanischen Bürger haben die Macht, einen Präsidenten zu wählen und ihn auch wieder abzuwählen. Donald Trump konnte das nicht mit seinem Geld, nicht mit Klagen, nicht mit seiner Amtsmacht und auch nicht mit seiner ganzen Propaganda-Maschinerie verhindern. Nach dem Wahlsieg Joe Bidens gab es auch nicht die von manchen befürchteten Unruhen, sondern feiernde Menschen auf den Straßen."