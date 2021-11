Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zur Debatte um Impfpflicht

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zur Debatte um Impfpflicht:

"Es könnte so einfach sein: Der Staat erlässt eine Impfpflicht - und alles wäre wieder fast wie früher. Der Ruf nach einem derartigen Schritt ist in diesen Zeiten sehr verständlich. Und dennoch ist davon dringend abzuraten: Noch immer steht das Versprechen der Bundesregierung im Raum, dass es in diesem Land keine Impfpflicht geben wird. Würde dieses Wort nicht mehr gelten, wäre damit ein riesiger Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust gegenüber den Regierenden verbunden, der noch lange nachwirken würde. Man kann sich vorstellen, welche Proteste eine allgemeine Impfpflicht nach sich ziehen würde. Nein! Eine Impfpflicht ist leider kein gangbarer Weg. Stattdessen kann die Bundesregierung nur weiter fürs Impfen werben - notfalls auch mit Druck mittels 2 G oder 2 G Plus."/yyzz/DP/nas