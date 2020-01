Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Angriffen gegen Politiker

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Angriffen gegen Politiker:

"Wenn ein Gemeindeoberhaupt nach Waffen für den Dienstgebrauch ruft, so ist die Grenze definitiv überschritten. Das Gebot der Stunde, so schwer das auch fallen mag, lautet vielmehr: Deeskalieren, auf die Kritiker zugehen, den Dialog anbieten. Ganz oft, da sitzen Journalisten, Politiker und Polizisten im selben Boot, reagiert das Gegenüber auf ein Gesprächsangebot mit einer deutlich gemäßigteren Ansprache. Ist dem nicht so, bleibt tatsächlich nur der Weg der Strafverfolgung."/zz/DP/he