Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Bahn-Streik

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Bahn-Streik:

"GDL-Chef Weselsky schmäht die EVG als "Einkommens-Verringerungs- Gewerkschaft", weil sie 2020 mit der DB ein "Bündnis für die Bahn" samt Lohneinbußen wegen der Pandemie abschloss. Das aber ist genau jene gelebte Tarifpartnerschaft, die zu den Stärken des Landes zählt: Arbeitgeber und Gewerkschaften, die sich auf schmerzhafte Kompromisse einlassen, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu retten. Die GDL fährt dagegen auf Crashkurs. Sie will so Mitglieder von der EVG abwerben. Es kann aber nicht angehen, diesen wohl aussichtslosen Kampf ums Überleben auf dem Rücken der Bahnkunden auszutragen. Das müssen Weselsky und seine GDL wissen, wenn sie einen höchst egoistischen Arbeitskampf starten."/be/DP/he