Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Bayreuther Festspielen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" schreiben zu den Bayreuther Festspielen:

Schon nach der Eröffnung der Bayreuther Festspiele lässt sich bilanzieren: Es hat sich gelohnt, trotz Corona und halbierter Zuschauerzahl die Veranstaltung in diesem Jahr zu wagen. Gerade im Kulturbereich müssen Zeichen gesetzt werden, dass es weitergeht. Nur so kann diese Branche einigermaßen optimistisch in die Zukunft blicken. Andererseits muss man kritisch anmerken, dass die Kombination aus Anti-Corona- und Anti-Terror-Maßnahmen, um den auch in diesem Jahr stattfindenden Promi- und Politikerauftrieb in Bayreuth zu sichern, allen Anwesenden ein gerütteltes Maß an Duldsamkeit abforderte. Symbolisch kann sich so der Eindruck einer totalen Abschottung der Hochkultur und ihrer Besucher einstellen./yyzz/DP/eas