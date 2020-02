Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu CDU

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu CDU

"Möglich, dass Merz enttäuschte CDU-Wähler von der AfD zurückholt. Aber auf Dauer? Derzeit kann er ja sehr leicht sehr forsch reden - weil er, anders als Laschet und Spahn, keine Taten folgen lassen kann/muss. Der Härtetest der Politik steht dem Polarisierer Merz noch bevor. Das Team Laschet/Spahn kann verschiedene Lager zusammenführen; Ein Angebot, das Chancen hat. Die CDU, die durchaus gebraucht wird, muss aufpassen, dass es sie nicht zerreißt: So oder so gibt es enttäuschte Flügel und Verlierer. Da wird viel Versöhnungsarbeit auf die/den Sieger zukommen."/be/DP/zb