Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu contra Autobahn-Ausbau

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu contra Autobahn-Ausbau:

"Dass attraktivere Trassen aber auch mehr Verkehr anziehen, eventuell sogar zusätzliche Belastung erzeugen, weil Güter eben weiter auf der Straße und nicht auf der Schiene transportiert werden - das kommt in der Logik der Befürworter nicht vor. Weil die Ausbau-Anhänger gern marktwirtschaftlich argumentieren - es gilt auch: Angebot schafft Nachfrage. Zu volle Autobahnen: Das stimmt keineswegs fürs gesamte Netz - das in Deutschland weit größer ist als in anderen Staaten. Es ist höchste Zeit, die Art und Weise zu überprüfen, mit der in Deutschland Straßen auf den Weg gebracht werden."/yyzz/DP/mis