Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Direktwahl/Bundespräsident

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Direktwahl/Bundespräsident:

"Gegen eine Direktwahl spricht aber noch etwas anderes: Deutschland, das sich gefühlt ohnehin im Dauerwahlkampf befindet, hätte eine politische Richtungsentscheidung, sprich: einen monatelangen Wahlkampf mehr. Je polarisierender und schmutziger der geführt wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Mann oder die Frau, die am Ende schließlich in Bellevue einzieht, tatsächlich das sein kann, was ein Bundespräsident sein soll: eine überparteilich agierende Leitfigur, die möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern Orientierung bietet."/ra/DP/he