Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Energiepolitik

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Energiepolitik:

"Die Entscheidungsträger haben Jahrzehnte verschenkt und stehen nun vor einem energiepolitischen Scherbenhaufen. Wieso muss erst so ein schriller Typ wie Tesla-Chef Elon Musk die Weltbühne betreten, um das E-Auto sexy zu machen? Wo ständen Konzerne wie Daimler oder Volkswagen heute an der Börse, hätten sie schon vor Jahrzehnten nicht nur ein Prozent, sondern ein Viertel ihrer Forschungsausgaben in Zukunftstechnologien gesteckt?"/be/DP/he