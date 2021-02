Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Falschinformationen über Corona

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Falschinformationen über Corona

"Natürlich soll sich nur impfen lassen, wer das auch möchte. Aber junge, gesunde "Freiheitsboten" haben auch ohne Piks gute Chancen, bei einer Corona-Infektion glimpflich davonzukommen. Erwischen wird es andere: Die Alten, in dieser Pandemie ohnehin die Schwächsten unserer Gesellschaft. Sie werden von den Impfkritikern mit ihren perfide aufbereiteten Falschinformationen im schlimmsten Fall von einer Impfung abgehalten und damit sogar in Lebensgefahr gebracht."/be/DP/zb