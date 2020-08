Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu fünf Jahre 'Wir schaffen das'

NÜRNBEG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu fünf Jahre "Wir schaffen das"

Krisen brauchen eine gute Krisenkommunikation: Die Politik muss versuchen, den Menschen zu erklären, was sie vorhat und warum. Das gelang 2015 nicht. Außer dem "Wir schaffen das" und einigen anderen Sätzen kam da viel zu wenig. Merkel warb kaum für ihren Kurs, sie irritierte die Deutschen und die Regierungen in Europa. Die Folge: eine zunächst teils (viel zu) euphorische, teils zutiefst verunsicherte Bevölkerung. Die "Willkommenskultur" am Münchner Hauptbahnhof auf der einen, Anschläge gegen Asylunterkünfte auf der anderen Seite: So polarisierte sich das Land./yyzz/DP/mis