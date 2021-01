Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Impfflicht für Pflegekräfte

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die 'Nürnberger Nachrichten' zu Impfflicht für Pflegekräfte:

"Die Bedenken der Pflegekräfte zu ignorieren, sie mit einer Impfpflicht sogar zu übergehen, das schafft kein Vertrauen. Es schürt vielmehr Frust und Ängste bis in die Gesamtbevölkerung hinein. Mehr noch: Es spielt denen in die Hände, die das Bild eines Staates malen, der Bürgerrechte einschränkt und kritische Stimmen ignoriert. Es ist deshalb höchste Zeit, Experten in die Altersheime und Kliniken zu schicken, die sich den kritischen Fragen, den Ängsten stellen und aufklären."/yyzz/DP/fba