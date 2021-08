Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Neuerungen in der Parteienlandschaft

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Neuerungen in der Parteienlandschaft:

"Es zeichnet sich ab, dass wir drei Parteien haben könnten, die knapp über oder unter der 20-Prozent-Marke liegen (Union, SPD, Grüne), zwei mit mehr als zehn Prozent (FDP, AfD) und eine, die um den Wiedereinzug ins Parlament zittern muss (Linke). Zweierkoalitionen werden angesichts dieser Ausgangslage vermutlich der Geschichte angehören. Derzeit reicht es kaum für eine Mehrheit, wenn sich die beiden größten Kräfte zusammentun. Selbst ein Bündnis von Union und SPD wird es Umfragen zufolge zu knapp sein. An künftigen Regierungen werden also wohl drei Partner beteiligt sein, was wir seit den Anfängen der Bundesrepublik noch nie hatten."/yyzz/DP/he