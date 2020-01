Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Schwarz-Grün in Österreich

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Schwarz-Grün in Österreich:

"Ob das Regierungsbündnis als Blaupause für die deutsche Politik taugt, darf doch bezweifelt werden. Die neue Wiener Koalition ist alles andere als eine politische Liebesehe. Eher ist sie eine aus der Not geborene Vernunftslösung. Für die Not hat die "bsoffeneGschicht" von Ex-FPÖ-Chef Strache gesorgt. Ohne die Ibiza-Affäre würde Kurz immer noch frei von Skrupeln mit der reichlich unappetitlichen Rechtspartei regieren. Weder wünscht man der deutschen Politik solche Skandale, noch solche bis zur Rückgratlosigkeit wendige Kanzler."/be/DP/jha