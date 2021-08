Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Umgang mit Ungeimpften

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zum Umgang mit Ungeimpften:

"Ob auf die gesellschaftliche Ächtung der Ausschluss aus dem öffentlichen Leben folgt, war die zentrale Frage der Ministerpräsidentenkonferenz. Eine Frage, die in einer Republik eigentlich nur eine Antwort haben kann: Auch Ungeimpfte müssen Zugang haben zu Gastronomie und Konzerthallen. Die Länderchefs haben, das ist ihnen zugute zu halten, nun endlich einmal mit Augenmaß agiert: Ungeimpften einen negativen Test abzuverlangen, ist in Pandemie-Zeiten vertretbar (sofern die Kosten für einen solchen Test in einem Verhältnis stehen zu der Veranstaltung, deren Zugang sie ermöglichen sollen). Ein Ausschluss aus dem öffentlichen Leben wäre es dagegen nicht."/be/DP/men