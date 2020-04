Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Maskenpflicht

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zur Maskenpflicht:

"Für die kommenden Wochen brauchen wir in Deutschland einen Kulturwechsel. Wir müssten es uns abgewöhnen, diejenigen als hysterische, übervorsichtige Gestalten zu betrachten, die mit Gesichtsschutz unterwegs sind - und umgekehrt uns selbst fragen, warum wir es nicht tun, wenn wir in den Supermarkt gehen. Auf einem anderen Blatt steht das Versagen der Gesellschaft (nicht nur der Politik), bei einer Centware wie Schutzanzügen und Masken nicht ordentlich vorgesorgt zu haben. Das darf nie, nie mehr passieren. Ähnlich wie Strom-, Wasser- und Lebensmittelversorgung für die Krise gerüstet sein sollten, müssen auch hier große Vorräte angelegt werden und Pläne für eine zusätzliche Notproduktion durch geeignete Firmen in den Schubladen liegen."