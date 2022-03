Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu 100 Milliarden Euro/Bundeswehr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu 100 Milliarden Euro/Bundeswehr:

"Nun aber hat Russland Europa aus dem süßen Traum gerissen, auf dem Kontinent würden politische Ziele nie mehr mit militärischer Gewalt angestrebt werden. In diesem süßen Traum befindlich hat Deutschland die Fähigkeit verschlummert, sich, die Partner im Nato-Verteidigungsbündnis und die gemeinsamen Werte, für die man stehen will, schützen zu können. In der Bundeswehr gibt es einsatzfähige und bestens ausgebildete Einheiten - doch der Zustand des fahrenden, schwimmenden und fliegenden Großgeräts ist dringend verbesserungspflichtig. Liegt das alleine am Geld? Oder passen die Planungsstrukturen dafür nicht? Wenn dem so ist, dann nützt auch mehr Geld nichts."/yyzz/DP/nas