Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu 100 Tage Biden

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu 100 Tage Biden:

"Die Fähigkeit zur Problemlösung hat Biden bewiesen, indem er dafür sorgte, dass seine Landsleute in einem atemberaubenden Tempo gegen das Coronavirus geimpft werden. Darauf kann er aufbauen. Eine klare Mehrheit der Amerikaner, Trump-Wähler eingeschlossen, bescheinigt seiner Regierung, stringent gehandelt zu haben. Die Frage ist, was passiert, wenn das Land aus dem Krisenmodus zurückkehrt in die Normalität."/al/DP/jha