Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Ausschussvergabe/AfD

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Ausschussvergabe/AfD:

"Die Vergabe bestimmter Posten an die Rechtspopulisten ist ein Wahnsinn. Erst recht trifft dies auf den Innenausschuss zu. Da wird demnächst das Mitglied einer Partei, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, an führender Stelle im Parlament für Innere Sicherheit und Verfassungsschutz zuständig sein - der Bock wird hier also zum Gärtner gemacht."/yyzz/DP/men