Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Corona-Lockerungen/Bayern

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Corona-Lockerungen/Bayern:

"Weil jetzt Verschärfungen der Regeln bei der großen Mehrheit überhaupt nicht ankommen würden, bleiben sie denn auch aus. Auch in Bayern. Im Gegenteil sorgt für Verwunderung, dass in einer Phase, in der die Infektionszahlen durch die Decke schießen, ausgerechnet im Freistaat gelockert wird. Die Söder-Regierung stellt mit diesen Signalen einen ungedeckten Scheck auf die Zukunft aus."/yyzz/DP/nas