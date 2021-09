Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Energiewende in Europa

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Energiewende in Europa:

"Die Hoffnung, dass man eine Fabrik für Verbrennungsmotoren zumacht, und nicht weit davon entfernt entsteht eine Produktionsstätte für Batterien mit ähnlich vielen Arbeitsplätzen, ist naiv. Derzeit wird in der linken politischen Ecke so getan, als ob man nur wollen müsse, dann wäre das Geld schon da. Begründet wird es mit dem Hinweis, dass es "sonst viel teurer wird, wenn man nichts tut". Ob dieser von Wunschdenken geprägte und mit apokalyptischen Drohungen versehene Umgang mit Geld auch die Mitgliedsländer der Eurozone sowie der EU mittragen werden, ist eine spannende Frage. Da werden Renditen auf die Zukunft versprochen, die am Ende doch sehr vage sind. (.) Noch dazu wird der Verteilungskampf um die zur Verfügung stehenden Mittel brutal werden."/yyzz/DP/jha