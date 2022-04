Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Koalition - Ampel wird zum Irrlicht

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Koalition - Ampel wird zum Irrlicht:

"Im Grunde ist es jetzt Zeit für eine Neubesinnung. Alle führenden Kräfte der Koalition müssten sich dringend zusammensetzen und insbesondere in Sachen Ukraine einen gemeinsamen Weg finden. Es geht einfach nicht, dass eine Regierung mit derart unterschiedlichen Stimmen spricht. Dabei kann am Ende herauskommen, dass Deutschland keine schweren Waffen liefert. Dafür gibt es durchaus nachvollziehbare Gründe, die nicht zuletzt von Militärexperten vorgetragen werden."/be/DP/nas