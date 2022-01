Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Rücktritt / Marineinspekteur

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Rücktritt / Marineinspekteur:

"Wenn ein Militär, noch dazu einer der ranghöchsten der Bundeswehr, der politischen Führung in einer heiklen Situation widerspricht - oder öffentlich auch nur eine andere als die offizielle Haltung - äußert, dann ist der Rücktritt unausweichlich. Dass muss auch Marine-Inspekteur Schönbach gewusst haben - der wohl davon ausging, dass seine Einschätzungen zur Ukraine-Russland-Krise im geschützten Rahmen eines Fachgesprächs in Indien blieben. Taten sie aber nicht."/be/DP/edh