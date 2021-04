Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum EU - Polen Streit

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum EU - Polen Streit:

"Die Vorgänge in Polen zeigen, dass die Union mit der Schonfrist ein großes Risiko eingegangen ist. Denn wenn die Ablehnung in nur einem von 27 nationalen Parlamenten reicht, um den Aufbaufonds platzen zu lassen, entsteht Erpressungspotenzial. Nicht nur in Polen gibt es politische Kräfte, die nicht zögern, daraus Kapital schlagen zu wollen."/yyzz/DP/he