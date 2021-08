Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Verhältnis Laschet/Söder

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Verhältnis Laschet/Söder:

"Und doch regt sich jetzt in der CSU spürbar Widerstand gegen die Art und Weise, wie Söder mit "Armin" umgeht. Die Sticheleien müssten aufhören, heißt es. Besonders hörbar ist diese Kritik in den Reihen der Bundestagsabgeordneten und -kandidaten, die meistens auch Parteiämter innehaben. Denn wenn die Union mit fliegenden Fahnen untergeht, dann kann das viele das Mandat und sogar das Regierungsamt kosten. Da ist dann doch das eigene Mandat näher als die womöglich gekränkte Eitelkeit der Parteiseele und des Vorsitzenden."/be/DP/he