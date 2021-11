Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Corona-Bekämpfung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Corona-Bekämpfung

Abgesehen von Bundespräsident Steinmeier macht es die Politik auf allen Ebenen den Bürgern in diesen Tagen ziemlich schwer, Vertrauen in ihre Fähigkeiten zur Seuchenbekämpfung zu entwickeln. Es ist nicht zu vermitteln, dass einerseits auf Ungeimpfte mit dem Finger gezeigt wird, andererseits aber Schlangen vor den Impfzentren in bisher ungekannter Länge an DDR-Verhältnisse erinnern.