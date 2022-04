Pressestimme: 'OM Medien' zu Habeck stellt Osterpaket vor

CLOPPENBURG/VECHTA (dpa-AFX) - 'OM Medien' zu Habeck stellt Osterpaket vor

Das Osterpaket, welches Klimaschutzminister Habeck am Mittwoch vorgelegt hat, ist ambitioniert. Das bedeutet: In den nächsten 8 Jahren muss mindestens so viel ausgebaut werden, wie in den vergangenen 20 Jahren. Bis 2030 soll 80 Prozent des Stroms aus "Freiheitsenergien" erzeugt werden. Es kann also doch schneller gehen. (...) Doch die Finanzierung ist fraglich. Es braucht bei den erneuerbaren Energien Planungssicherheit und nicht kurzfristige Pläne. (...) Daneben muss dringend die Bürokratie abgebaut werden, damit mehr Bürger und Kommunen etwa Solaranlagen auf ihre Dächer setzten. Denn es liegt nun an uns allen, das Osterpaket auferstehen zu lassen./kkü/DP/zb