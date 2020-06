Pressestimme: 'Ostfriesen-Zeitung' (Leer) zu Werkverträgen

LEER (dpa-AFX) - "Ostfriesen-Zeitung" (Leer) zu Werkverträgen

Das Bild, das die Politik in Sachen Werkverträge abgibt, ist weder Fisch noch Fleisch. Der Bundesarbeitsminister will Werkverträge ausschließlich in der Fleischindustrie verbieten - wohl wissend, dass das juristisch nicht haltbar ist. Und der niedersächsische Wirtschaftsminister will das Verbot umschiffen, indem er Sozialstandards verbessert - wohl ahnend, dass dem Verbot in der Fleischindustrie auch Verbote in anderen Industriezweigen folgen könnten. Da blitzt in beiden Fällen doch wieder das alte politische Taktieren durch. Nur jetzt fällt es halt mehr auf./yyzz/DP/mis