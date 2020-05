Pressestimme: 'Ostfriesen-Zeitung' zu Artensterben/Niedersachsen

LEER (dpa-AFX) - "Ostfriesen-Zeitung" zu Artensterben/Niedersachsen:

"Natürlich ist ein gewisser Argwohn berechtigt, wenn eine Landesregierung und ein wirtschaftlicher Interessenverband die Absicht erklären, mehr für den Umweltschutz unternehmen zu wollen. Dass mehr Artenschutz nun kein Selbstläufer wird und des kontinuierlichen politischen Drucks bedarf, dürfte wohl klar sein. Aber muss es gleich ein Volksbegehren sein, das den Blick auf die Landwirtschaft naturgemäß in schwarz und weiß spaltet - in gute Biobauern und in böse traditionelle Landwirte? Wäre nicht der parlamentarische Weg der vernünftigere und letzten Endes auch der erfolgreichere, weil nachhaltigere Weg?"