Pressestimme: 'Ostfriesen-Zeitung' zu Drohmails

LEER (dpa-AFX) - "Ostfriesen-Zeitung" zu Drohmails:

"Sowohl beim Skandal um die Drohmails als auch beim immerhin denkbaren Skandal um polizeiliche Verstrickungen geht es nur in einem ersten Schritt um die Tätersuche und -bestrafung. Gleichzeitig ploppt hier ein strukturelles Problem auf: Rassismus. Bekanntlich steckt in jedem von uns ein Rassist, wobei es eben darauf ankommt, wie man mit seinen Vorbehalten umgeht. Bei den Verfassern der Drohmails ist dieser Umgang eindeutig krankhaft und ideologisch verdreht - aber er kommt wohl auch aus der Mitte der Gesellschaft. Das ist erbärmlich genug. In der Polizei hat dieser Irrsinn hingegen absolut nichts zu suchen."/yyzz/DP/he