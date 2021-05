Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Baby-Rettung / Ceuta

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Baby-Rettung / Ceuta:

"Die Rettung eines Babys vor der Küste der spanischen Exklave Ceuta ist zunächst eine Geschichte fürs Herz. Man müsste wohl keinen Funken Menschlichkeit haben, wenn man sich nicht mitfreuen würde, dass der Säugling aus den Fluten geborgen wurde, dass auch seine Mutter wohlauf ist, und dass der Retter, ein Polizeitaucher, als Held gefeiert wird. Insgesamt wird hier aber exemplarisch deutlich, was bei der Rettung von Flüchtlingen aus Todesgefahr im Mittelpunkt steht. Zunächst einmal nicht die Frage von Flucht, Asyl und Migrationspolitik, sondern das nackte Überleben. All jene, die sagen, Gekenterte, um ihr Leben Schwimmende, Ertrinkende müssten in jedem Fall gerettet werden, haben schlicht und ergreifend recht. Ob Christen- oder Bürgerpflicht: Erste Hilfe in Notfällen ist immer und überall ein zwingendes Gebot der Humanität."/al/DP/he