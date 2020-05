Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Corona/China/Geheimdienste

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Corona/China/Geheimdienste

Nun ist es nicht so, dass die Geheimdienste dieser Welt - auch die westlichen - nur immer die Wahrheit verkünden würden. Was aber für die Plausibilität der Beschuldigungen spricht, ist das totalitäre politische System in China. Haargenau so nämlich verhalten sich Diktaturen, wenn es darum geht, plötzlich auftretenden Gefahren zu begegnen. Der erste Reflex ist immer die Absicherung der Macht, die durch unkontrollierte Informationen über schlimme Entwicklungen bedroht sein könnte. Gerade wenn den chinesischen Behörden frühzeitig die Dimension der Corona-Infektionen gedämmert haben sollte, entspricht das Kleinhalten der Flamme der zynischen Logik des Systems. Erst die Kontrolle, dann die Hilfe für Betroffene: Das war offenbar das leitende Prinzip bei der Eindämmung der Epidemie./be/DP/mis