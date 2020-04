Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Trump/WHO

PASSAU (dpa-AFX) - 'Passauer Neue Presse' zu Trump/WHO

Die Zielsetzung des Rüpels im Weißen Haus ist klar: Er will von seinen eigenen Versäumnissen beim Umgang mit der Corona-Krise ablenken. Zuerst hat er die Bedrohung kleingeredet, dann hat er sie lächerlich gemacht - und als er sie gar nicht mehr ignorieren konnte, hat er sie als chinesische Verschwörung wahrgenommen. Als ihm durch die steigenden Fallzahlen dämmerte, dass seine Wiederwahl gefährdet werden könnte, schaltete er plötzlich in den Kampfmodus. Trumps Bauernfänger-Methode ist einfach. Sie lautet: Die anderen sind schuld. Bei vielen seiner Anhänger kommt das gut an. Mit seiner Unverfrorenheit setzt der US-Präsident offenbar darauf, dass er am Ende auch die Mehrheit der amerikanischen Wähler davon überzeugen kann - trotz oder gerade wegen der katastrophalen Entwicklung der Corona-Epidemie.