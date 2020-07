Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu US-Botschafter/Berlin

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu US-Botschafter/Berlin:

"Noch ist überhaupt nicht abzusehen, ob Ex-Oberst Douglas Macgregor jemals den Posten des US-Botschafters in Berlin antreten wird. Eine Provokation aber ist allein schon seine Nominierung durch Donald Trump. Der Präsident wird sich die Hände reiben, dass er nach seinem treuen Gefolgsmann Richard Grenell nun einen ebenso effektiven Aufpasser als Botschafter ins Spiel bringen kann. Weil das Bestätigungsverfahren durch den US-Senat dauert, besteht der Vorteil der Personalie Macgregor für den Dominator im Weißen Haus schlicht darin, Salz in die Wunden des deutsch-amerikanischen Verhältnisses zu streuen. Eine bedeutende Rolle dabei spielt die Tatsache, dass der Ex-Oberst ein glühender Verfechter des Teilabzugs von US-Truppen aus Deutschland ist. Es handelt sich also um eine Provokation mit Methode."/yyzz/DP/he