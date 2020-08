Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Altmaier/Klimapolitik

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zu Altmaier/Klimapolitik:

"Altmaiers Erkenntnis, dass man im Klimaschutz "Fehler gemacht und zu spät gehandelt" habe, lässt aufhorchen. Und empört gleichzeitig. Der CDU-Politiker redet über eine Zeit, in der er durchgehend führendes Mitglied der Regierung war. Und Angela Merkel seine "Klima"-Kanzlerin. Die Grünen sollten sich Altmaiers Selbstkritik merken und bei Koalitionsverhandlungen mit der Union keine faulen Kompromisse mehr zulassen. Die notwendigen Maßnahmen sind klar: Kohleausstieg, CO2-Bepreisung, Green Deal in der EU. Der Weg zur CO2-Neutralität muss nicht nur schneller eingeschlagen, er muss auch unumkehrbar werden. Übrigens auch im Verkehrsbereich, in der Landwirtschaft und im Gebäudesektor. Wenn nicht anders möglich, müssen Deutschland und Europa allein vorangehen. Altmaier hat zu Recht darauf hingewiesen, dass man 15 Jahre damit vertendelt habe, auf internationale Abkommen zu warten. Noch einmal sollte das nicht passieren. Dann wäre wirklich alles zu spät."/yyzz/DP/fba