Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Syrien

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Syrien:

"Menschen in Not muss geholfen werden. Das ist ein zentrales Prinzip des internationalen Völkerrechts. Doch vor allem Russland, aber auch China haben es in der Auseinandersetzung über Hilfslieferungen nach Nordwest-Syrien mit Füßen getreten. Durch die Schließung des zweiten Grenzübergangs werden nach Einschätzung der UN-Organisation Unicef bis zu 500 000 Kinder von Hilfen abgeschnitten. Nicht einmal das kann das kalte Herz von Russlands Präsident Wladimir Putin erweichen, der nach wie vor seine schützende Hand über den Schlächter von Damaskus, Diktator Baschar al-Assad, hält. Für Hunderttausende in Syrien ist das ein Drama. Es müssen Wege außerhalb der UN gefunden werden, ihnen zu helfen."/yyzz/DP/he