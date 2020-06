Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Wirecard

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Wirecard:

"Das Ausmaß des Versagens ist atemberaubend. Es ist nicht allein dem Vorstand anzulasten, der sich auf erheblichen Ärger mit der Justiz gefasst machen muss. Auch die Finanzaufsicht hat sich nicht mit Ruhm bekleckert bei der Kontrolle eines Konzerns, der schon mehrfach mit Merkwürdigkeiten aufgefallen ist. Nicht zuletzt aber müssen sich die Aufsichtsräte fragen lassen, wo sie überhaupt hingeschaut haben. Ginge es nicht um so viel Geld und um mehr als 5000 Mitarbeiter, könnte man von einer Posse sprechen. Dafür ist auch der Schaden für den Finanzstandort Deutschland zu groß. Und für eine Branche, die auf Vertrauen angewiesen ist. Für die Aktienkultur in Deutschland ist es ebenfalls ein harter Schlag. Doch wenn verunsicherte Anleger einen Bogen um Aktien machen, ist das besonders in Null-Zins-Zeiten schädlich für die private Altersvorsorge."/be/DP/nas