Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zur Berliner Demonstration

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zur Berliner Demonstration

Kritik müssen sich die Berliner Verwaltungsrichter gefallen lassen, die das Demonstrationsverbot in letzter Minute aufgehoben haben. Obwohl im Vorfeld massenhaft zu Rechtsverstößen aufgerufen wurde. Sie haben sich einen schlanken Fuß gemacht. Einfache Polizisten mussten für die Fehlentscheidung ihren Kopf hinhalten. Am Ende waren es drei Beamte, die buchstäblich mit ihren Körpern die Tür des Reichstages, der Demokratie verteidigten. Die große Mehrheit der Bürger leidet genauso unter den Zumutungen, die dieses Virus darstellt, wie die Leugner. Nur will sie, dass es möglichst schnell vorbei ist - und weiß, dass das nur solidarisch gelingt. Diese Mehrheit sollte nicht länger schweigen, nicht in der Bahn, nicht im Geschäft und nicht am Arbeitsplatz. Genug ist allmählich genug. Gesicht zeigen gegen Regelverletzer, erst Recht gegen Demokratiefeinde. Und die Maske auf./yyzz/DP/mis