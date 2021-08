Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Afghanistan und G7

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Afghanistan und G7:

"Unterdessen tagen die Mächtigen der Welt beim G7-Gipfel. Das mit dem überhasteten Rückzug verbundene Versagen am Hindukusch ist ein schlechtes Zeichen. Damit wird anderen islamistischen Gruppen und Organisationen signalisiert, dass sich blutiger Widerstand doch auszahlt. Biden versucht in London, seine Entscheidung zum bedingungslosen Abzug zu rechtfertigen, den eigentlich sein Vorgänger Donald Trump verantwortet. Biden spricht von einer logischen, rationalen und richtigen Entscheidung. Ob er selbst glaubt, was er da sagt? Umfragen zeigen jedenfalls, dass die Amerikaner die Art der Umsetzung der Entscheidung nicht gut finden."/yyzz/DP/he