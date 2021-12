Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Corona-Regeln

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Corona-Regeln:

SPD, Grüne und FDP saßen lange Zeit in der Falle. Damit das Dreierbündnis überhaupt zustande kam, musste die epidemische Notlage als Gesetzesgrundlage abgeschafft werden. Das war die Bedingung der Liberalen. Doch nachdem die Corona-Zahlen explodierten, wurde der Druck immer größer, den Handlungsspielraum des Staates im Kampf gegen die Pandemie zu erhöhen, statt zu verkleinern. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts ist der Spielraum der Ampel-Koalitionäre wieder größer geworden. Der designierte Kanzler Olaf Scholz war klug genug, um diese Gelegenheit zu nutzen. Er wird den rechtlichen Instrumentenkasten vergrößern. Beim Treffen mit den Ministerpräsidenten sagte er zu, das Infektionsschutzgesetz zu verschärfen, um so den Ländern mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben. Zugleich soll es bald wieder ein neues Treffen geben./yyzz/DP/mis