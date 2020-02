Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu FDP/Thüringen

REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu FDP/Thüringen

Im Vorfeld hatte Lindner noch vor einer Kooperation mit der AfD gewarnt. Geschert hat sich in der Thüringer FDP niemand darum. Autorität sieht anders aus. Erst der Abbruch der Jamaika-Gespräche, dann die Empfehlung an die Fridays for Future-Aktivisten, Klimaschutz doch bitteschön den Experten zu überlassen, und nun der Eklat in Thüringen - Lindner ließ einige Male den politischen Instinkt vermissen. Die Vertrauensfrage stellt er nun wohl wissend, dass es in der FDP (noch) keine Alternativen zu seiner Person gibt./yyzz/DP/zb