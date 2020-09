Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Immunitätsnachweis

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Immunitätsnachweis:

"Doch es geht nicht nur um Medizin. Es geht auch um die gesellschaftlichen Folgen. Die Diskussion über das Impfen zeigt, welche Ängste man in Menschen wecken kann, wenn sie den Eindruck haben, dass sie gegen ihren Willen zu einem medizinischen Eingriff gezwungen werden. Deshalb muss ein Immunitätsausweis immer auf Freiwilligkeit beruhen und sollte nicht ausgrenzend wirken. Es käme ja auch niemand auf die Idee, den Zutritt in öffentliche Räume an die Bedingung zu knüpfen, dass man gegen Grippe geimpft ist. Eine Demokratie sollte auf die Überzeugungskraft der Argumente setzen und nicht auf Zwang."/al/DP/nas