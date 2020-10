Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Merkels Regierungserklärung

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Merkels Regierungserklärung:

"Das Sich-Gehör-Verschaffen der Opposition ist richtig. Bei den Corona-Beschränkungen geht es um den größten Eingriff in Grund- und Freiheitsrechte der Bürger in der Nachkriegszeit. Es wird schon diskutiert, ob der Staat im privaten Bereich das Einhalten der Abstandsregeln kontrollieren darf. Das darf nicht von Regierungen allein im Kämmerlein diskutiert werden, sondern dort, wo es sich für eine parlamentarische Demokratie gehört: Im Parlament. So, wie bei der Regierungserklärung."/yyzz/DP/he