Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Neue Test-Strategie

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Neue Test-Strategie:

"Corona-Tests für Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten, sind gut angelegtes Geld. Das gilt ebenso, wenn Menschen aus dem Umfeld von Infizierten untersucht werden, die selbst gar keine Symptome haben. So gesehen hat Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha richtig entschieden, nun die Test-Strategie zu ändern und als Land die Kosten so lange zu übernehmen, bis eine bundeseinheitliche Lösung gefunden ist. Dass er sich dabei allerdings die Ehrennadel anheftet, bundesweiter Vorreiter zu sein, ist übertrieben. Es ist wohl eher ein Fall von später Erkenntnis."