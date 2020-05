Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Palmer und die Grünen

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger' zu Palmer und die Grünen:

"Zu einer kritischen Würdigung Palmers in diesem Zusammenhang gehört nämlich auch, dass er bestimmte Zeiten in Supermärkten für alte und gehandicapte Menschen reserviert hatte. Damit diese besonders gefährdeten Menschen eben weniger Kontakte haben, wenn sie dringend notwendige Dinge einkaufen müssen. Und er hat diesen Menschen Masken zur Verfügung gestellt. Die mussten die Senioren sich nicht irgendwo abholen. Damit sie ihre Kontakte minimieren konnten, ließ Palmer dieser Risikogruppe Masken mit einem Begleitschreiben in den Briefkasten stecken."/yyzz/DP/he