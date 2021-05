Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Reform der Bundeswehr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Reform der Bundeswehr:

"Zuletzt hatten der frühere Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels und der Ex-Befehlshaber des Einsatzführungskommandos, Rainer Glatz, Reformvorschläge gemacht, die zum Teil dieselbe Richtung einschlagen. Ihnen geht es um eine effektive Führungsstruktur, in der nicht mehr unnötig Geld verbrannt wird. Ihre Strukturreform geht allerdings in vielem weiter. Noch ist es aber zu früh, um über Kramp-Karrenbauers Pläne zu urteilen, noch ist zu wenig darüber bekannt. Doch schon gibt es heftige Kritik aus den angeblich betroffenen Bereichen. Das wird wohl auch daran liegen, dass in den vielen Führungsstäben überproportional viele Generalstabsoffiziere sitzen, die nun bereits um ihre stubenwarmen Posten bangen."/yyzz/DP/he