Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Sinkende Inzidenzzahlen/Feiern

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Sinkende Inzidenzzahlen/Feiern:

"Auch an anderer Stelle scheinen Lockerungen möglich. Warum können die Fans zur Fußball-EM sich nicht im öffentlichen Raum zum Public Viewing treffen? Zumindest in bestimmten Rahmen müsste das für Geimpfte, Genesene oder Getestete möglich sein. Schließlich lässt man auch 14 000 Zuschauer zum Liveschauen in die Allianz-Arena. Wenn die 3-G-Regeln gewährleistet sind, müsste die Regierung endlich auch wieder jenen eine Perspektive bieten, die Kneipe, Bar oder Diskothek betreiben. Wenn bestimmte Regeln eingehalten werden, muss feiern wieder möglich sein."