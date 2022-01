Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Waffenlieferung an die Ukraine

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Waffenlieferung an die Ukraine:

"Deutschland kann nicht tatenlos zusehen, wenn mitten in Europa Grenzen mit Gewalt neu gezogen werden. Durch die markigen Worte der neuen Regierung über eine Außenpolitik, die sich fortan stärker an Werten orientieren will, wurden sehr hohe Erwartungen geweckt. Doch wer Worte und Taten vergleicht, muss feststellen, dass da eine gewaltige Lücke klafft. Deutschland will keine Angriffswaffen liefern. Das kann man mit Blick auf die Geschichte noch verstehen. Aber in dieser Situation der Ukraine 5 000 Militärhelme anzubieten, ist eine Instinktlosigkeit. Das demaskiert die eigene Ankündigung von Werten als hohle Phrasen."/yyzz/DP/he