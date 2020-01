Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zum gesunkenen Treibhausgas-Ausstoß

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum gesunkenen Treibhausgas-Ausstoß:

"Wenn Ende 2022 die Atommeiler vom Netz gehen, gibt es aller Voraussicht nach nicht genügend Öko-Strom, der diesen ersetzen könnte. Besonders bei der Windenergie sind große Defizite zu verzeichnen. Dann wird der Anteil des Kohlestroms wieder steigen - zulasten des CO2-Ausstoßes. Es gibt also noch einiges zu tun für die Politik in Sachen Energiewende und klimafreundliche Mobilität, ehe man sich selbstzufrieden auf die Schultern klopfen kann."/be/DP/he